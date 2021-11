Brnabić: Krizni štab traži kovid potvrde 24 sata

Danas pre 8 sati | Jelka Jovanovic

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je epidemiološka situacija mnogo bolja nego što je bila u proteklom periodu, uz napomenu da je u sredu imala konsultacije sa medicinskim delom Kriznog štabakoji insistira da se važenje kovid propusnica produži na 24 sata u zatvorenim objektima, uključujući i skijališta uz ski pas.

Brnabić je u Skupštini Srbije poslanicima rekli da je medicinski deo štaba predložio i da raspust počne 20. decembra i da traje do 10. januara. “Nismo stigli ove nedelje da imamo sednicu Kriznog štaba, ali imamo konsultacije i razgovaramo otvoreno”, rekla je Brnabić. Molim i pozivam sve koji se još nisu vakcinisali da to urade, dodala je ona. “Mi u ovom trentutku imamo skoro 3,100.000 vakcinisano prvom dozom, a ako računamo i starije od 12 godina, to je 49,7 odsto