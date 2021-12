Najluđi fudbal se igra u seriji a: Hrvat vodi s klupe, Srbi igraju i zajedno su napravili spektakl u Veneciji!

Mondo pre 1 sat | Mladen Šolak

Još jedan "lud" meč u Italiji! Kakva nedelja u Italiji! Verona je pobedila Veneciju u gostima 4:3 i to nakon što je posle 27 minuta igre gubila 0:3. Srpski internacionalci Darko Lazović i Ivan Ilić bili su starteri u pobedničkoj ekip, a njihov tim je poništio "minus" na semaforu u roku do samo 15 minuta - od 52. do 67! Venecija - Verona 3:4 (3:0) /Čekaroni 12', Črnigoj 19', Anri 27' - Anri 52'ag , Kaprari 65'p, Simeone 67', 85'/ Konačan rezultat postigao je sin