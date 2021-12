Nova pre 6 sati | Autor:RTS

Nakon kratkotrajnog predaha od padavina, tokom noći ponovo stižu oblaci.

Oni će ujutru i pre podne doneti kišu severnim i zapadnim, a do kraja dana i ostalim predelima. Na visokim planinama padaće sneg. Ujutru temperatura od -2 do 3, tokom dana od 5 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, kiša se očekuje od sredine dana. Najviša temperatura oko 8 stepeni. BONUS VIDEO: Najava novina NOVA za 4. i 5. decembar