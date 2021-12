Zahlađenje sa kišom u većini zemlje: Vremenska prognoza najavljuje jačanje padavina, a ciklon će doneti sneg za vikend

Mondo pre 2 sata | Veljko Petranović

Nešto hladnije vreme sa kišom i susnežicom nas očekuje danas u većem delu Srbije, a na severu je prognoziran prestanak padavina u prvom delu dana. Vetar ujutru umeren zapadni, popodne slab jugozapadni, pa južni i jugoistočni uveče. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 3 stepena, a maksimalna od 3 na severu i zapadu do 7 stepeni na jugu, u Vranju. Uveče suvo vreme u većini predela. Temperatura u 22 časa od 1 do 4 stepena. U Beogradu malo