Šef diplomatije: Izrael će delovati sam protiv Irana ako bude neophodno

Danas pre 7 sati | Beta

Ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid (Yair) izjavio je danas da je jevrejska država spremna da sama deluje protiv Irana u slučaju da to bude neophodno.

On je to rekao uoči početka osme runde pregovora u Beču u cilju oživljavanja nuklearnog sporazuma velikih sila s Iranom iz 2015. i kada raste zabrinutost da ti pregovori ne vode nikuda. „Naravno mi bismo više voleli da delujemo u saradnji s međunarodnom zajednicom, ali ako je neophodno delovaćemo sami. Sami ćemo sebe braniti“, rekao je Lapid na sednici odbora za spoljne poslove i odbranu, preneli su izraelski mediji. On je podsetio da je Izrael predstavio svojim