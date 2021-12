Predsednik Vučić: U Srbiji će biti dovoljno električne energije i gasa! Najavio ostavku na čelu SNS

Kurir pre 46 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija danas ujedinjenija nego ikada, kao i da se trudi da na racionalan i pošten vodi državu i političku stranku.

Napomenuo je i da će građani Srbije imati dovoljno električne energije i gasa. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Ostavka na čelu stranke - Mi imamo najbolji tim najboljih ljudi. Stranka koju vodim je tim najboljih ljudi. Neće mi biti jednostavno kada u maju, junu budem napuštao kormilo stranke. Mislim da je deset godina na čelu stranke dovoljno, da je fer da pokažemo da imamo drugih dobrih ljudi. U glavi već imam