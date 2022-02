Preradović: Ozbiljne šanse da opozicija uzme Beograd, to je početak kraja Vučića

Novi magazin pre 58 minuta | N1

Novinar i urednik nedeljnika NIN Zoran Preradović izjavio je u Novom danu TV N1 da za izbore 3. aprila očekuje najprljavju kampanju od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, zato što će to, kako je rekao, biti najvažniji izbori od 2000. godine do danas. "Po prvi put od dolaska naprednjaka na vlast, opozicija ima ozbiljnu šansu da uzme Beograd, a to je početak paranja ove vlasti i uvod u pad režima Aleksandra Vučića", ocenio je on.

Preradović je istakao da se „gotovo polivina živog novca“ u zemlji nalazi u Beogradu. U slučaju dolaska opozicije na vlast u glavnom gradu, javnost bi, kako je rekao, mogla da sazna ko je nelegalno rušio objekte u Savamali, kakav je novac u Beogradu na vodi, koliko je koštao spomenik Stefanu Nemanji ili šta stoji u ugovoru o koncesiji aerodroma sa „Vansijem“. „Mogli bismo da saznamo gomilu stvari koja bi ozbiljno diskreditovala ionako ozbiljno poljuljanu vlast