Nebenzja: Rusija će odgovoriti na proterivanje 12 diplomata

Blic pre 37 minuta

Rusija će odgovoriti na odluku SAD o proterivanju 12 diplomata iz ruske misije pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije u UN Vasilij Nebenzja.

"Siguran sam da će uslediti odgovor jer je to diplomatska praksa. To nije naš izbor, mi to nismo započeli“, rekao je on i dodao da nije na njemu da odlučuje kakav će biti odgovor Rusije, preneo je TAS S. SAD su naredile da 12 službenika ruske misije pri UN napuste zemlju do 7. marta, izjavio je ranije danas stalni Vasilij Nebenzja. "Rečeno nam je da je 12 ljudi iz ruske diplomatske misije proglašeno za persone non-grata i da oni moraju da napuste SAD do 7. marta",