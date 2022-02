"Upravo sam dobio informaciju!" Nebenzja otkrio - Amerikanci preduzeli novi neprijateljski korak prema Rusiji

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: AP Photo/John Minchillo - Upravo sam dobio informaciju da su američke vlasti učinile još jedan neprijateljski korak prema ruskoj misiji pri UN grubim kršenjem obaveza iz Sporazuma o zemlji domaćinu.

Rekli su nam da 12 ljudi iz ruske misije proglašavaju personama non grata - rekao je on. Diplomate moraju da napuste SAD do 7. marta. Prema njegovim rečima, proterivanje ruskih diplomata iz Stalne misije Ruske Federacije pri UN predstavlja nepoštovanje Sjedinjenih Država svojih obaveza iz Povelje UN i sporazuma o zemlji-domaćinu. Nebenzja je, osvrćući se na svu histeriju na Zapadu koju vidimo poslednjih dana zbog ruske operacije u Ukrajini, izjavio da se Rusija ne