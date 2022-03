Zbog eskalacije u Ukrajini: U Rusiju stiglo više od 11.000 izbeglica iz Donbasa, ambasador Nebenzja poručio UN - krivicu za to snosi Zapad!

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Tanjug - Trenutno se u Rusiji nalazi preko 110.000 izbeglica iz Donbasa koji su morali da napuste svoje domove nakon što je Kijev ponovo pokušao da reši problem na jugoistoku svoje zemlje vojnim putem uprkos Minskim sporazumima.

Krivica leži i na Zapadu koji su otvoreno podržavali Kijev i upumpavali oružje u Ukrajinu - kazao je on. On je izjavio i da će Rusija da odgovori na odluku SAD o proterivanju 12 diplomata iz ruske misije pri Ujedinjenim nacijama. - Siguran sam da će uslediti odgovor jer je to diplomatska praksa. To nije naš izbor, mi to nismo započeli - rekao je on i dodao da nije na njemu da odlučuje kakav će biti odgovor Rusije, preneo je TASS. SAD su naredile da 12 službenika