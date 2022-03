Više sunca, manje oblaka – baba Marta još krije zube

RTS pre 5 sati

Oblačno i suvo biće u većem delu zemlje. Samo ponegde na istoku Srbije očekuju se susnežica i slab sneg.

Zapad i severozapad Srbije dobiće više sunčanih sati u odnosu na ostatak zemlje. Umereno do potpuno oblačno i, u većini mesta, suvo vreme. Uveče se može očekivati vedro nebo, osim nešto oblaka u Vojvodini. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od –5 do 2 stepena, najviša od 4 do 10 stepeni. U Beogradu malo do umereno oblačno. Jutarnja 1, dok će maksimalna dnevna dostići osmi podeok Celzijusove skale.