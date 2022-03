Ledena jutra u Srbiji, na Pešteru i do -20°C! Pred nama sunčan, ali i dalje hladan vikend, a onda sledi velika promena

Blic pre 1 sat

Sunčane dane ove sedmice ispratile su niske temperature, pogotovo u jutarnjim časovima kada su jaki mrazevi, a prema najavi meteorologa pred nama je i hladan vikend.

Đorđe Đurić, meteorolog, kaže za “Blic” da će već u prvoj polovini sledeće sedmice biti osetno toplije, i temperatura će rasti i do 18°C, a potom sledi novi pad temperature. - U Srbiji će u subotu jutro biti vedro i ledeno, uz umeren do jak mraz. Tokom dana biće sunčano, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Vetar slab, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura od -12 do -5°C, na Pešterskoj visoravni, u Sjenici i do -20°C, a maksimalna dnevna biće od 3 do