U Srbiji sutra ujutro jak mraz, tokom dana sunčano ali i hladno

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Sutra se u Srbiji očekuje umeren, lokalno i jak jutarnji mraz sa temperaturom od minus 11 do minus tri, na planinama i ispod minus 15, upozorio je Republički hidrometeorloški zavod.

Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Najniža temperatura od minus 11 stepeni do minus tri, najviša dnevna od šest do 10 stepeni. I u Beogradu ujutro umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od minus sedam do minus tri, najviša dnevna oko devet stepeni. Slablјenje jutarnjih mrazeva i osetni porast dnevnih temperatura očekuje se početkom naredne sedmice. U Srbiji će u ponedeljak i