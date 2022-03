Nastavlja se temperaturni šok! U celoj Srbiji mraz i hladno, stiže li nam sledeće nedelje otopljenje?

Mondo pre 4 sati | Nikola Todorović

Minimalna temperatura kretaće se danas u Srbijo od -18°C do 7°C. U Srbiji danas ujutru jak mraz. Tokom dana hladno za ovo doba godine i pretežno sunčano, a samo na jugu i jugoistoku Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, ujutru severni, a popodne severoistočni, istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -18°C u Sjenici i -14°C u Požegi do -5°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu Srbije do 7°C na severu