Vremenska prognoza - 13. mart

RTS pre 1 sat

Još sutra ujutru veoma hladno u celoj zemlji, pa će zbog jakog mraza biti na snazi narandžasti meteo- alarm. Sa zapada počinje da struju malo toliji vazduh, pa će dnevna temperatura biti u manjem porastu. Ujutru od -11 stepeni, najviša dnevna do 10. Nedeljno jutro u Beogradu s temperaturom oko -3 stepena, dan sunčan i najviša dnevna 9 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 12.03.2022. Subota: Do kraja dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 1 do 6 stepeni. 13.03.2022. Nedelja: Ujutro slab i umeren, lokalno i jak mraz, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije, ali i dalje hladno za ovaj period godine.