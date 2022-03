Novi krug rusko-ukrajinskih pregovora počinje u Turskoj

Al Jazeera pre 2 sata | Izvor: Agencije

Jedan krug uživo već je održan 10. marta u Antalyiji, na nivou ministara vanjskih poslova, na prijedlog Ankare, no nije donio konkretne pomake.

Delegacije Rusije i Ukrajine održat će uživo u Turskoj novi krug pregovora od ponedjeljka do srijede, najavio je jedan od ukrajinskih pregovarača David Arahamia. I glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski, kako ga citiraju ruske agencije, objavio je održavanje novog kruga pregovora, ali je najavio da će to biti u utorak i srijedu, ne navodeći mjesto, prenosi Hina. “Pregovorima na videokonferenciji odlučeno je da će idući krug biti održan u Turskoj od 28. do 30.