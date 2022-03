"Nije me briga šta on misli": Bajden o Putinu nakon izjave koja je uzburkala svet:Uradiće ono što će da uradi

Blic pre 2 sata

Predsednik SAD Džo Bajden izjavio je danas da njegova izjava u Varšavi da predsednika Rusije Vladimira Putina treba ukloniti sa vlasti odražava njegov sopstveni moralni gnev, a ne promenu politike američke administracije.

- Nisam ni tada, niti sada artikulišem promenu politike. Izražavao sam moralni gnev koji sam osećao i ne izvinjavam se - rekao je on, napominjući da je upravo posetio porodice raseljene zbog ruskog napada na Ukrajinu, preneo je Rojters. Upitan da li će ova primedba podstaći negativan odgovor Putina, Bajden je rekao: "Nije me briga šta on misli... Uradiće ono što će da uradi". Američki predsednik Džo Bajden rekao je da ne povlači svoju izjavu da predsednik Vladimir