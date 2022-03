U Srbiji danas toplo i sunčano vreme

Danas pre 4 sati | Beta

U Srbiji će danas ujutru biti vedro i hladno, mestimično sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti toplo i u većem delu pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na jugu i jugoistoku biće umereno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura u većini mesta biće od minus jedan do pet, u košavskom području do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 22 stepena.