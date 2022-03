Nova pre 2 sata | Autor:RTS

U utorak umerene oblačnosti biće samo na jugu i jugoistoku, ali se padavine ne očekuju. U ostalim predelima pretežno sunčano. Duvaće košava. Ujutru u većini mesta temperatura od -1 do 5, u košavskom području do 10 stepeni. Tokom dana toplo, do 22 stepena. *** BONUS VIDEO: Najava Novina NOVA za 29. mart