Radno vreme za Vaskrs: Kad rade prodavnice, tržni centri, šta će biti zatvoreno četiri dana

Nešto neće raditi čak četiri dana, nešto će biti besplatno...

Tokom uskršnjih praznika, od 22. do 25. aprila, kao i tokom prvomajskih, od 1. do 3. maja, menja se radno vreme u poštama, tržnim centrima i trgovinama u Srbiji, dok će parkiranje u zoniranim delovima Beograda biti besplatno. Sve pijace koje posluju u sastavu Javnog komunalnog preduzeća Gradske pijace 22, 23. i 25. aprila kao i 1, 2. i 3. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6.00 do 19 časova, saopšteno je danas iz tog preduzeća. Zelene pijace neće raditi