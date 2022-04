Kako će raditi pošte, prodavnice i pijace za vreme uskršnjih praznika?

od 22. do 25. aprila dani odmora, ali ne za sve

Prema zakonu, neradni dani za uskršnje praznike pravoslavnih vernika su od 22. do 25. aprila. Ipak, neki objekti radiće i u praznične dane. Naime, većina građana Srbije iskoristiće ova četiri dana za mini odmor, a ima i onih koji će praznovanje produžiti sve do 3. maja. Na Veliki petak uglavnom će raditi manje prodavnice, ali sa skraćenim radnim vremenom do 18 sati. Dan kasnije radiće uobičajeno, da bi u nedelju, na Uskrs, gotovo sve bile zatvorene. U ponedeljak