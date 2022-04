SpaceX lansirao raketu Falkon 9

Kalifornijska kompanija SpaceX američkog milijardera Ilona Maska lansirala je danas, iz Svemirskog centra „Kenedi“ na Floridi, 15. po redu raketu Falkon 9 sa još 53 mini satelita za svoju orbitalnu internet mrežu Starlink Group 4-14.

Današnja misija Falkona 9 povećala je ukupan broj lansiranih Starlink satelita na oko 2.353, a raketa je izvršila i uspešno sletanje, prenose američki mediji. Reč je o 12. poletanju Falkona 9, čije je ostvaren rekord ponovne upotrebe SpaceX-a postavljen prošlog meseca na drugom Starlink lansiranju. Navodi se da ovo verovatno neće biti poslednji let ovog bustera, koji se, osam i po minuta po lanisranju, radi sigurnog sletanja, spustio na dron SpaceX Just Read The