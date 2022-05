Predsednik telefonom s Putinom, pao dogovor! Nesmetane isporuke gasa Srbiji, cena za nas i do 12 puta manja nego u Evropi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posle obilaska skladišta Robnih rezervi govorio i o detaljima jutrošnjeg telefonskog razgovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kojim je dominirala tema - dogovor o energentima - gasu i nafti.

Kad je reč o gasu, s Putinom je dogovoren ugovor na 3 godine s nesmetanim isporukama gasa čija će cena za Srbiju biti 10 do 12 puta manja nego bilo gde drugde na tlu Evrope. Predsednik je rekao da je država tako obezbedila toplu zimu za svoje građane. - Mi ostajemo pri stoprocentnoj naftnoj formuli koja zavisi od trenutne cene nafte, a kolika god ona bila, recimo u zimskom periodu,