U Francuskoj do 17.00 glasalo oko 39 odsto birača

U Francuskoj je danas do 17.00 u prvom krugu parlamentarnih izbora glasalo 39,42 odsto od 48 miliona upisanih glasača, javila je agencija Frans pres i dodala da je to manji odziv birača u odnosu na prethodne izbore pre pet godina kada je do 17.00 glasalo 40,75 odsto.

Birališta su otvorena jutros u 8.00 a odmah po zatvaranju u 20.00 mogu da se očekuju prve procene izlaznih anketa. Francuzi glasaju za 577 poslanika, a za apsolutnu većinu je potrebno osvajanje najmanje 289 poslaničkih mesta, čemu se nadaju centristi predsednika Emanuela Makrona. Prema poslednjim istraživanjima sprovedenim u petak uoči početka izborne tišine, Makronova koalicija Zajedno (Ensemble) bi mogla da osvoji 27 odsto glasova, a savez levičarskih stranaka