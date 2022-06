Početak nedelje sunčan i topao: Najviša dnevna temperatura 33 stepena

Najniža temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena

U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna oko 33 stepena. U Srbiji, do 26. juna, tokom većeg dela perioda promenljivo oblačno i veoma toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tokom noći