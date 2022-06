Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 37 stepeni. U subotu pljuskovi. *** BONUS VIDEO: Najava Novine NOVA za 01. Jul