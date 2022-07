Kisindžer: Zelenski prihvatio moju tezu o tri moguća ishoda rata u Ukrajini

Bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer je u intervjuu nedeljniku „The Spectator“ istakao da je Zelenski u osnovi prihvatio njegovu tezu o tri moguća ishoda rata u Ukrajini. „Zelenski je u svojim poslednjim izjavama suštinski prihvatio ono što sam ja izneo u Davosu.

Dao je intervju za Fajnenšel tajms u kom je prihvatio osnovni okvir, a to je da postoje tri moguća ishoda ovog rata, a sva tri su još donekle otvorena“, naveo je Kisindžer. Prvi ishod, prema njegovim rečima, jeste da ako se nastavi ovako, to će biti pobeda Rusije. „Ako Rusija ostane gde je sada, osvojiće 20 odsto Ukrajine i veći deo Donbasa, veliku industrijsku i poljoprivrednu oblast, i pojas zemlje duž Crnog mora. Ako ostane, biće to pobeda, uprkos svim