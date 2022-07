Danas još svežije vreme, smenjivaće se sunce i oblaci, ali čeka nas otopljenje

Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano ili umereno oblačno i malo svežije, a nešto više oblaka očekuje se na severoistoku. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano ili umereno oblačno i malo svežije. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 23 stepena. U Srbiji sutra jutro veoma sveže, a tokom dana pretežno