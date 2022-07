Danas se vraća vrućina: Preko dana sunčano, tokom noći naoblačenje s kišom

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Uveče i tokom noći na severu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren uglavnom severni. Najniža temperatura od 12 na jugu do 21 u centralnim i severnim predelima, a najviša dnevna temperatura od 33 do 35. U Beogradu sunčano i veoma toplo vreme. Tokom noći umereno naoblačenje sa mogućom kišom lokalno. Vetar slab do umeren uglavnom severni. Najniža temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna temperatura oko 35.