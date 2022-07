Scholz: EU treba snažnije geopolitički djelovati

Evropska unija je živuća antiteza imperijalizmu i autokratiji, zbog čega predstavlja smetnju za vladare poput Vladimira Putina, rekao je njemački kancelar.

Njemački kancelar Olaf Scholz zagovara snažniju i “geopolitičku” Evropsku uniju u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. U komentaru za list Frankfurter Allgemeine Zeitung pozvao je Uniju da zbije redove na svim područjima na kojima su države članice do sada bile podijeljene, od migracijske politike do razvoja zajedničke evropske odbrane. Kako bi se to postiglo, njegova vlada dat će konkretne prijedloge “u idućim mjesecima”, rekao je Scholz, prenosi Hina, pozivajući