Ukrajinci kažu da su razneli ruski sistem S-300?! Pogledajte dramatičan snimak: Tvrde da ih je pokosio ozloglašeni HIMARS! (video)

Ukrajinska vojska saopštila je da su ukrajinske snage uništile ruski sistem S-300 u okolini Hersona.

Operativna komanda Jug saopštila je da je sistem danas uništen, kao odgovor na ruski napad na Nikolajev. Anton Geraščenko, savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, napisao je na Tviteru da su uništena dva ruska sistema S-300. "Izgleda da su ruski sistemi veoma uspešni kada je reč o primanju HIMARS-a o kome se mnogo govori“, napisao je Geraščenko. Our military destroyed 2️⃣ S300 anti-aircraft systems in Kherson region! It seems that Russian systems have