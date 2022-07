Veče puno beskompromisne muzike, Drugstore otvara vrata za rusku zvezdu Vladimira Dubyshkina

Ruski didžej i producent Vladimir Dubyshkin nastupiće sutra uveče u bašti kluba Drugstore, a podršku će mu pružiti Speedy, AM Hi, i whitegrilstudyplaylist. – Sutra nas očekuje veoma ludo veče, puno beskompromisne muzike.

Od samog početka do kraja, ljudi će moći da čuju šta je techno, i na koji način on može da se izrazi. Pored veoma jakog „localnog supporta“, koje čine predstavnici tri generacije didžejinga, headliner Vladimir Dubyshkin je jedan genije, kako u produkciji, tako i u didžejingu – istakao je DJ AM Hi za Danas. Klub Drugstore je istakao da sutra uveče otvara vrata za zvezdu трип lejbla Nine Kraviz. „Dubyshkin je poznat po hibridnim setovima u kojima slaže zabavne i