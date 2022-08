Sutra promenljivo vreme, mestimično s kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina, u zoni pljuska i jak vetar. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. U Beogradu će biti promenljivo vreme, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 19 do 21, a najviša dnevna oko 32 stepena. Narednih dana biće promenljivo vreme. U