Panika u Zaporožju! Kulja dim iz nuklearke: "Preti nam katastrofa veća od Černobilja" (video)

Rusija i Ukrajina nastavljaju da se međusobno optužuju za raketiranje nuklearke u Zaporožju, a iz najveće elektrane u Evropi, društvenim mrežama se širi snimak.

Na snimku se vidi oblak dima koji, prema rečima očevidaca, dolazi iz pravca elektrane. Russians are committing a dangerous provocation near Zaporizhzhia NPP at the moment. They simulate the battles with Ukrainian forces but direct all their ammunition towards the nuclear power plant to accuse Ukrainians. #russiacausesnucleardisaster #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/pkbRV5F6ML — Nikopolgram (@Nikopolgram) August 11, 2022 Rojters piše da je generalni sekretar