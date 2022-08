Bajatoviću primanja oko 34.000 evra

Prema registru javnih funkcionera koji vodi Agencija za sprečavanje korupcije, na listi najplaćenijih funkcionera kojima se iz javnih sredstava isplaćuje najviše novca specijalno mesto svakako zauzima direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, čija mesečna primanja iznose skoro četiri miliona dinara, ili oko 34.000 evra, piše Danas.

Kao generalnom direktoru Srbijagasa Bajatoviću se svakog meseca isplaćuje oko 203.000 dinara, ali iako je to njegova najvažnija i najuticajnija funkcija, plata koju za nju dobija čini skoro beznačajan deo njegovih ukupnih primanja, jer on platu prima i kao direktor Gastransa – 1.703.000 dinara, piše Danas. Na to se nadovezuje članstvo u Nadzornom odboru Jugorosgasa, koje „vredi“ još gotovo milion i po dinara, kao i funkcija predsednika Nadzornog odbora podzemnog