Još jedan užas! Devojka skočila u Dunav sa Mosta slobode u Novom Sadu

Za sada nepoznata devojka stara 37 godina, skočila je danas oko 18 časova, u Dunav sa Mosta slobode u Novom Sadu, saznaje NS uživo.

Na teren je odmah izašla policija, a za sada nije poznato da li je devojka izvučena i da li je stradala. Istraga u toku. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Podsetimo, i danas u Beogradu devojka (20) je skočila sa Pančevačkog mosta. Prema nezvaničnim informacijama, nju je uočio pecaroš koji je odmah krenuo u akciju spasavanja i izvukao je iz vode. SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj