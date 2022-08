Ne zaboravite kišobrane: Danas kišovito i svežije, temperatura do 26 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni, saopštio je RHMZ.