RHMZ saopštio dokad će da pljušti: Danas je najsvežiji dan u nedelji

Prema informacijama Republičkog zavoda za statistiku (RHMZ), dan koji je pred nama biće najsvežiji tokom cele sedmice, a vreme će biti oblačno i kišovito sve do petka.

Najniža temperatura tokom dana biće od 15 do 18 stepeni Celzijusa, maksimalna do 26, a osim kiše očekuje nas i mestimična grmljavina. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu će vreme biti oblačno i sveže, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, a temperatura će biti od 17 do oko 24 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Oblačno vreme sa kišom očekuje nas do kraja radne nedelje. Do tada, vreme će biti slično u narednim