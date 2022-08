U ponedeljak u Srbiji nestabilno i kišovito, do 32 stepena

U Srbiji će u noći između nedelje i ponedeljka biti uslova za kišu i pljuskove, naročito na severu zemlje.

Tokom dana će se zadržati promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz veliku mogućnost kiše i pljuskova sa grmljavinom u centralnim i južnim delovima, dok će na severu biti dužih suvih perioda, uz više sunca. Minimalna temperatura biće između 17 i 20, a maksimalna dnevna od 26 do 30, na krajnjem istoku do 32 stepena. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Za Beograd meteorolozi predviđaju 28 stepeni.