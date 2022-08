Vremenska prognoza - 29. avgust

Do srede povremeno s pljuskovima. Termometri će pokazati malo nižu temperaturu, ali će i dalje biti sparno. Noćas kratkotrajne padavine u većem delu zemje. Dosta je vlage u vazduhu pa će i sutra biti uslova za pljuskove. Preko Panonske nizije stiže malo svežiji vazduh i spušta temperautru. Ujutru od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu kiša oko ponoći, a i sutra povremeno u pojedinim delovima grada. Temperautra do 28 stepeni, 4 manje nego danas.

28.08.2022. Nedelja: Pretežno sunčano, toplo i sparno. Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. koje će prvo zahvatiti južne i zapadne predele, tokom poslepodneva proširiće se i na ostale predele, a suvo vreme zadržaće se samo u istočnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severozapadni. Najviša temperatura od 30 do 34 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina većom od 10 l/m² za 3 h, verovatnoća 80%.Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 80%.