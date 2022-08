Pada temperatura, do 30 danas! Na jugu zemlje kišovito, na severu suvo - Pljuskovi sa grmljavinom u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 26°C do 30°C.

U Srbiji će danas biti minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 26°C do 30°C. U Srbiji će u utorak biti razvoj umerene do jake oblačnosti u centralnim i južnim predelima sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Na severu Srbije slab do umeren prolazni razvoj oblaka sa sunčanim intervalima. U popodnevnim i večernjim časovima postoji mogučnost za kišu u Banatu. Vetar slab zapadni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak iznad