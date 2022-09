Kraj sezone kupanja na Sajmištu, bazeni na Spensu i dalje otvoreni

Kraj ovogodišnje sezone kupanja na otvorenim bazenima na Sajmištu biće u nedelju, 4. septembra, dok će bazeni na Spensu nastaviti da rade.

Nakon pokrivanja velikog bazena na Sajmištu balonom, na ovom bazenu nastaviće se trenažni procesi plivačkih organizacija. Otvoreni bazen na Spensu će nastaviti da radi prema istom rasporedu koji je važio tokom leta, ali će građanske smene biti do 18 časova. Bazen će radnim danima raditi od 10 do 18 časova, a vikendom od 9 do 18 sati.