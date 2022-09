"Belivukov vojnik" i "kašćelanov drugar" ubili Vukotića: Među 12 uhapšenih u Turskoj nalaze se i dobro poznata imena u podzemlju

Istanbulska policija uhapsila je 12 osoba koji se povezuju sa ubistvom Jovana Vukotića, vođe crnogorske kriminalne organizacije poznate kao "škaljarski klan". Na ovom spisku, našli su se i Radoje Živković i Zdravko Perunović koji su od ranije poznati kao članovi suprotstavljenog "kavačkog klana".

Crnogorska policija, početkom septembra ove godine, došla je do novih saznanja o dvostrukom ubistvu koje se dogodilo pre dve godine na Krfu. Operativni podaci ukazali su na to da je Nikšićanin Radoje Živković (36), zvani Žuti, direktno umešan u ubistvo Baranina Alana Kožara i Damira Hodžiča iz Užica, na grčkom ostrvu Krf 2020. godine. On je označen kao član kavačkog klana koji predvode Kotorani Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan. Za njim je bila raspisana poternica