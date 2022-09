Finska diže ogradu na granici prema Rusiji

Izvještaj ogranične straže ukazuje da se treba ograditi 10 do 20 posto granice od 1.300 kilometara.

Finska pogranična straža predlaže da se ogradi dio granice s Rusijom kako bi se spriječio ilegalni ulazak u zemlju. “Izvještaj finske pogranične straže ukazuje da se treba ograditi 10 do 20 posto granice od 1.300 kilometara. To bi značilo 130 do 260 kilometara. Ograda bi trebala trajati 50 godina”, izvijestio je finski list Yle. Procjenjuje se da će ograda koštati nekoliko stotina miliona eura, prenosi Tanjug. Već počelo projektiranje ograde Šef odjeljenja za