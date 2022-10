Bolan udarac za Rusiju, Putin naredio istragu zbog Krimskog mosta, Kijev poručuje: Ovo je početak (VIDEO)

Veliki požar na jedinom prelazu između okupiranog poluostrva Krim izazvala je eksplozija kamiona, potvrdili su ruski zvaničnici.

Međutim, eksplozija je dovela do zapaljenja cisterni sa naftom na železničkoj deonici, pre nego što se put urušio. Prema poslednjim informacijama, troje ljudi je poginulo u eksploziji. Ruski istražni komitet saopštio je da je identifikovan vlasnik kamiona dignutog u vazduh na Krimskom mostu – reč je o stanovniku Krasnodarske oblasti. Koliko je ovaj most strateški važan jasno je imajući u vidu da je Krim 2014. godine Rusija anektirala, a sada most koristi za