Kada mladi treba da se prijave za pomoć od 5.000 dinara

Mladi od 16 do 29 godina će dobiti po 5.000 dinara novčane podrške od države, pred Novu godinu, baš kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, istakao je danas ministar finansija Siniša Mali.

On je na svom Instagram profilu napisao da, nakon što je država tokom ove godine, izdvojila dva puta po 100 evra za mlade, prvo u februaru, a potom i u junu, sada će mladi ponovo dobiti jednokratnu novčanu podršku. „Ministarstvo finansija priprema zakonsko rešenje kojim će ovo pitanje biti regulisano, a mehanizam prijave, će kao i do sada, biti brz i jednostavan”, naveo je Mali, javlja Tanjug. On je naglasio da će prijava mladih biti moguća od 1. do 15. decembra.