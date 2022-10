Vučić najavio novo povećanje plata i penzija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da uskoro sledi povećanje plata za 12,5 odsto i najavio pomoć države od 5.000 dinara za mlade koja će biti isplaćena pred Novu godinu.

On je u obraćanju građanima rekao da će se to isplatiti po istoj proceduri kao i dva puta do sada, a da će iznositi ukupno 45 miliona evra. Rekao je da to neće biti preveliko opterećenje i da Srbija to može fiskalno da izdrži, a to će biti poklon mladima od 16 do 29 godina pred Novu godinu. Ponovio je da od 1. novembra sledi povecanje penzija za 9 posto, što će stići početkom decembra, a onda 12,1 posto od 1. januara. Ukupno povećanje biće između 20,2 i 20, 8 odsto