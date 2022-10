Haos u emisiji Stanija kaže da je Maja bila ružna ranije, Taki moli Boga da Filip Car ne uđe u rijaliti

Razvezali jezike

U toku je emisija "Izbacivanje". Gosti voditeljke Dušice Jakovljević bili su Stanija Dobrojević i Takija Marinkovića. Dušica je komentarisala da se Stanija ponaša kao da su ona i Marko Marković i dalje zajedno: - Ne, ne.. On je meni jako drag i ja se nadam da ćemo biti super. Ja sam zrela osoba, a tačka je stavljena posle mnogih stvari. On i ja kada se posvađamo, u krevetu legnemo i zagrlimo se i to je pomirenje - rekla je Stanija. Printscreen Nakon intervjua koji