Danas u Srbiji prava jesen: Oblačno i kišovito vreme, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni

U Srbiji danas oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura će ići do 11 stepeni, saopštava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno. U Banatu, istočnoj i južnoj Srbiji ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa kratkotrajnim snegom. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 2 do 7, a