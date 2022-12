Danas počela prijava mladih za 5.000 dinara! Detaljno uputstvo - evo šta treba da uradite da biste dobili novac!

Ovog puta novac na račune neće leći automatski onima koji su prošli put ostavili svoju prijavu, već će morati da se obavi prijava ispočetka.

Ovog puta novac na račune neće leći automatski onima koji su prošli put ostavili svoju prijavu, već će morati da se obavi prijava ispočetka. Prijave za pomoć države od po 5.000 dinara za mlade od 16 do 29 godina počele su danas na sajtu Uprave za trezor i trajaće do 15. decembra. Uslov za dobijanje pomoći je da mladi imaju od navršenih 16 do navršenih 29 godina na dan 20. novembra 2022. godine, odnosno kada je stupio na snagu Zakon o privremenom registru državljana